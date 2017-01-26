Правительство Украины готовит план реинтеграции Крыма и Донбасса

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что правительство страны разрабатывает документы по реинтеграции Донбасса и Крыма.

Первый документ, касающийся неподконтрольных Киеву территорий в Донецкой и Луганской областях, был принят Кабинетом министров в январе 2017 года. Он предусматривает предоставление различных административных услуг, дистанционное образование в учебных заведениях, организацию спортивных мероприятий, восстановление инфраструктуры, теле- и радиовещание.

- По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц, — цитирует Черныша РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

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