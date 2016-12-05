Правительство снизило прожиточный минимум в России

Правительство РФ по итогам третьего квартала 2016 года сократило размер прожиточного минимума на душу населения на 0,67 процента – до 9 тысяч 899 рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составил 10 678 рублей, для пенсионеров - 8 136 рублей, для детей - 9 668 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум для трудоспособного населения сократился на 0,41 процента, для пенсионеров - на 0,33 процента, для детей - на 1,96 процента.

По данным Росстата, стоимость продуктов питания на душу населения в третьем квартале 2016 года уменьшилась на 1,9 процента, при этом, индекс роста потребительских цен в третьем квартале 2016 года составил 101 процент, сообщает ТАСС.