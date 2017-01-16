Правительство России заказало ОАК новый самолет

Правительство России заказало Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разработку нового турбореактивного самолета Ил-114-300 для внутренних авиалиний.

Воздушное судно будет представлять собой глубоко модернизированный Ил-114-100 и заменит самолеты Ан-24 и Ан-26.

В корпорации рассказали «Известиям», что из бюджета уже получены первые полтора миллиарда рублей на реализацию проекта. Общий же объем его финансирования составит порядка 56 миллиардов рублей. До 2029 года должны быть выпущены 100 самолетов, из которых не менее половины передадут в гражданскую авиацию.