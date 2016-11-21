Правительство России задумалось о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

В качестве одной из мер по борьбе с бедностью кабмин рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов», - цитирует ее ТАСС. Голодец добавила, что эта мера правительством «просчитана» и в настоящее время обсуждается.

Некоторое время назад глава Минфина России Антон Силуанов допустил введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако, по его словам, это возможно не ранее 2019 года, когда экономическая ситуация станет более стабильной.