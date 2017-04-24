Правительство России утвердило перечень добываемых рыб

Правительство России утвердило перечень видов добываемых водных биоресурсов, куда вошли шестнадцать позиций.

В него входят - треска, пикша, минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, палтусы черный и белокорый, камчатский, синий и равношипый крабы, краб-стригун «опилио», краб-стригун «бэрди».

Перечень касается биологических ресурсов Северного и Дальневосточного хозяйственного бассейна, отмечает РБК.

Правительство России также выделило квоты на инвестиционные цели – они предназначены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, «которым принадлежат на праве собственности или на основании договора финансовой аренды суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях».

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — орган исполнительной власти Российской Федерации, созданный на основании указа президента РФ от 12.05.2008 путем преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.

Первоначально планировалось, что Росрыболовство будет находиться в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, однако 30 мая 2008 года указом президента руководство Росрыболовством было поручено непосредственно Правительству Российской Федерации.

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