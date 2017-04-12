Правительство России решает судьбу сверхдоходов от нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал определиться с тем, как будут распределяться дополнительные доходы от нефти в 2017 году.

Задуматься об этом правительство заставили текущие цены на нефть, превышающие установленный в бюджете уровень в 40 долларов за баррель.

Новое бюджетное правило рассчитывали задействовать лишь через несколько лет, но уже в феврале министерство финансов стало направлять нефтегазовые сверхдоходы на закупку иностранной валюты для пополнения резервов, отмечает RG.ru.

Дмитрий Медведев призвал определиться с тем, как будут распределяться дополнительные доходы, приток которых имеет не только положительные последствия.

«Прежде всего, для показателя инфляции, который может выйти за планку в четыре процента. Если это произойдет, рост цен съест все возможные плюсы от дополнительных доходов», - предупредил он.