Правительство России разрешило курить гражданам у подъездов
Правительство Российской Федерации отвергло идею запрета курения на открытом воздухе около подъездов жилых домов.
По задумке сенаторов, предполагалось запретить курение менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов, но решение не нашло поддержки в правительстве, несмотря на поддержку Министерства здравоохранения.
Также отмечается, что применить на практике поправку будет трудно, передает Regnum.
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