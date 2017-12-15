Правительство России разрешило курить гражданам у подъездов

Правительство Российской Федерации отвергло идею запрета курения на открытом воздухе около подъездов жилых домов.

По задумке сенаторов, предполагалось запретить курение менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов, но решение не нашло поддержки в правительстве, несмотря на поддержку Министерства здравоохранения.

Также отмечается, что применить на практике поправку будет трудно, передает Regnum.