Правительство России приняло к исполнению бюджет на 2017 год

Правительство России приняло к исполнению главный финансовый документ страны - федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

Федеральный закон о бюджете на 2017-2019 годы принят Государственной думой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. Президент РФ подписал закон 20 декабря.

Бюджет все эти годы будет дефицитным, но постепенно доходы будут брать верх над расходами, сообщает ТАСС.