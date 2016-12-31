Правительство России приняло к исполнению бюджет на 2017 год
Правительство России приняло к исполнению главный финансовый документ страны - федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.
Федеральный закон о бюджете на 2017-2019 годы принят Государственной думой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. Президент РФ подписал закон 20 декабря.
Бюджет все эти годы будет дефицитным, но постепенно доходы будут брать верх над расходами, сообщает ТАСС.
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