Правительство разрешило запуск иностранного спутника с Плесецка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить запуск с космодрома Плесецк иностранного космического аппарата Sentinel 5-P, который используется для научных целей.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Документ утвердил комплекс мер, необходимых для обеспечения запуска. Так, предусматривается привлечение сил и средств Минобороны РФ, а также иностранных специалистов на объекты, связанные с запуском аппарата.

Спутник будет использоваться для получения сведений о составе мировой атмосферы, изучения климатических условий и качества атмосферного воздуха. Как только аппарат выведут на заданную орбиту, его внесут в Национальный регистр Европейского космического агентства.

В документе подчеркивается, что работы по организации запуска выполняются за счет внебюджетных средств.