Правительство разрешило запуск иностранного спутника с Плесецка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить запуск с космодрома Плесецк иностранного космического аппарата Sentinel 5-P, который используется для научных целей.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Документ утвердил комплекс мер, необходимых для обеспечения запуска. Так, предусматривается привлечение сил и средств Минобороны РФ, а также иностранных специалистов на объекты, связанные с запуском аппарата.
Спутник будет использоваться для получения сведений о составе мировой атмосферы, изучения климатических условий и качества атмосферного воздуха. Как только аппарат выведут на заданную орбиту, его внесут в Национальный регистр Европейского космического агентства.
В документе подчеркивается, что работы по организации запуска выполняются за счет внебюджетных средств.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии