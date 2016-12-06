Правительство распределило дотации самым успешным регионам

Кабмин распределил дотации в размере пяти миллиардов рублей между 20 регионами, показавшими самые лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий по итогам прошлого года.

На сайте правительства отмечено, что первые три места по данному показателю заняли Ненецкий автономный округ, Тамбовская и Ленинградская области.

Наряду с ними дотации получат республики Адыгея, Ингушетия, Мордовия, Липецкая, магаданская, тверская области, ХМАО, Чукотский автономный округ и еще ряд регионов.

В кабмине пояснили, что средства на дотации были предусмотрены в бюджете на текущий год.