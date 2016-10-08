Правительство присудило премии молодым ученым за 2016 год
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области науки и техники для молодых ученых за 2016 год, сообщает в субботу официальный сайт правительства России.
- Подписанным распоряжением присуждаются премии Правительства 2016 года и присваивается звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых» 18 соискателям, в том числе четырем научным руководителям авторских коллективов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что премий удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, нанотехнологиям, животноводству, медицине, информационным технологиям и термоядерному синтезу.
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