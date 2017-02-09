Правительство предложило пятикратно повысить водителям штраф за «зебру»

Законопроект, внесенный правительством на рассмотрение нижней палаты, предусматривает пятикратное увеличение штрафа для автомобилистов, которые не пропустили пешехода.

Законопроект предполагает поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая в переводе на нормальный язык означает, что не уступивших на «зебре» дорогу пешеходам и велосипедистам водителей следует штрафовать в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Как сообщил ТАСС, в пояснительной записке к законопроекту повышение штрафа обусловлено «неэффективностью действующих норм» и ростом числа правонарушений данной категории.