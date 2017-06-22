Правительство повысило прожиточный минимум
В первом квартале текущего года прожиточный минимум в целом по России составил 9,909 рублей, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Премьер Министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении прожиточного минимума в России для трудоспособного населения до 10,701 рублей, прожиточный минимум пенсионеров составил 8178 рублей, детей — 9756 рублей.
Ранее в правительстве сообщили, что планируют увеличить размер пенсий россиян до уровня двух прожиточных минимумов, сообщает Life.
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