Правительство повысило прожиточный минимум

В первом квартале текущего года прожиточный минимум в целом по России составил 9,909 рублей, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Премьер Министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении прожиточного минимума в России для трудоспособного населения до 10,701 рублей, прожиточный минимум пенсионеров составил 8178 рублей, детей — 9756 рублей.

Ранее в правительстве сообщили, что планируют увеличить размер пенсий россиян до уровня двух прожиточных минимумов, сообщает Life.