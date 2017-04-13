Правительство пока не планирует сносить пятиэтажки в регионах

Вопрос расширения столичной программы по сносу пятиэтажек на регионы пока не обсуждается. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень.

«Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», - сказал он в интервью «Известиям».

Министр также отметил, что первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре. На сегодняшний день 14 регионов уже полностью завершили программу. В то же время еще 18 субъектов отстают от плана – там реализовано менее 70% от общего объема расселения.