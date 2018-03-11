Правительство Подмосковья выделит средства на строительство гостиниц

Правительство Московской области выделит гранты на строительство новых гостиниц в Сергиевом Посаде, Коломне, Истре и Зарайске.

Такое решение было принято на круглом столе, в ходе которого обсуждались меры господдержки и основные тенденции развития туризма в регионе. В 2018 году отрасль получит дополнительные льготы, в частности, предпринимателям компенсируют 20% на капитальное строительство самих гостиничных комплексов.

В настоящее время в Подмосковье есть 44 площадки для строительства отелей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». С инициативой поддержать гостиничную отрасль Московской области выступил глава региона Андрей Воробьев.

В министерстве подчеркнули, что средства на строительство гостиниц получат самые привлекательные для туристов города - Сергиев Посад, Истра, Коломна и Зарайск.

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