Правительство РФ поддерживает запрет «сухого» алкоголя

Чиновники из правительства России поддерживают законопроект о запрете производства и реализации спиртосодержащей продукции в сухом виде.

На сайте кабмина появился официальный отзыв по документу. В нем говорится, что законопроект поддержан концептуально, однако есть ряд замечания.

- Так, предлагаемое определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием «спиртной напиток», под которым понимается алкогольная продукция, которая изготовлена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и не относится к винным напиткам, - отметили в правительстве.

Кроме того, в законопроекте ничего не говорится об ответственности тех, кто все же будет производить и продавать «сухой» алкоголь. Правительство также отмечает, что наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот этой продукции, поскольку производится она, как правило, за пределами страны.

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