Правительство РФ не планирует ограничивать покупки за наличные средства

Вопрос о введении в России ограничений на наличные расчеты в правительстве не рассматривается. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, у кабмина «даже в мыслях нет» подобных планов.

«Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается, но это должно происходить естественным образом без искусственных решений», - цитирует Дворковича ТАСС.

К уже обсуждавшемуся несколько лет назад вопросу об ограничении расчетов наличными на прошлой неделе предложил вернуться министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что речь прежде всего должна идти о крупных покупках – недвижимости, автомобилей. По словам главы Минфина, данная мера будет способствовать большей прозрачности экономики и повысит собираемость налогов.