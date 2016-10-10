Правительство Петербурга утвердило 300-граммовые хлебные пайки на случай войны

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 6 октября установлены продовольственные нормы, благодаря которым каждый житель города на Неве в случае войны в течение 20 суток будет обеспечен среднесуточной нормой хлеба в 300 граммов.

В документе указаны объемы неприкосновенного и оперативного запасов сельхозпродукции (ржи и пшеницы) регионального продовольственного фонда Петербурга на 2016-2018 годы, - сообщает РИА «Новости».

Как подчеркивается в постановлении, НЗ должен составлять минимум 31,1 тысячи тонн зерна в год, в том числе не менее 21,7 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи. Оперативный запас зерна в фонде должен составлять не менее 38,8 тысячи тонн (не менее 27,2 тысячи тонн пшеницы и не менее 11,6 тысячи тонн ржи).

Нормативы вычислены исходя из общей численности населения - 5 191 690 человек. Таким образом, общего запаса хлеба должно хватить петербуржцам на 45 дней.