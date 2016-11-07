Правительство отменило ограничения по продаже акций «Роснефти»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, отменяющее распоряжение правительства от 27 ноября 2014 года N2358 - о приватизации «Роснефти», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно распоряжению от 2014 года, кабинет министров соглашался с отчуждением «Роснефтегазом» акций «Роснефти» в количестве, не превышающем 2,066 миллиарда штук по цене не ниже рыночной.

Вместе с тем, в новом распоряжении подробности пункта 1 скрыты пометкой «для служебного пользования», отмечает Интерфакс.