Правительство оставило в силе запрет на турецкие помидоры
Правительство России сняло ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции, сохранив действие запрета только в отношении томатов.
Постановление кабмина подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 2 июня, передает «ТВ Центр». В соответствии с ним разрешается ввоз в РФ из Турции частей тушек и субпродуктов кур и индеек, ягод и фруктов.
Кроме того, снят запрет на осуществление турецкими компаниями строительных работ на территории России.
Следующая новость На АвтоВАЗе планируют масштабное сокращение рабочих
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии