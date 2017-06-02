Правительство оставило в силе запрет на турецкие помидоры

Правительство России сняло ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции, сохранив действие запрета только в отношении томатов.

Постановление кабмина подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 2 июня, передает «ТВ Центр». В соответствии с ним разрешается ввоз в РФ из Турции частей тушек и субпродуктов кур и индеек, ягод и фруктов.

Кроме того, снят запрет на осуществление турецкими компаниями строительных работ на территории России.