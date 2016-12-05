Правительство определило размер дотаций регионам в 2017 году

Федеральные дотации Чечне и Крыму в 2017 году останутся на уровне 2016 года, следует из поправок правительства ко второму чтению бюджета 2017-2019 годов, одобренных комитетом Госдумы по бюджету.

Отдельно для Чечни, Крыма и Севастополя правительство решило выделить также средства на сбалансированность их бюджетов. Отмечается, что Чечня получит в 2017 году дотации на сумму 40,4 миллиардов рублей. Крым получит несколько меньше, чем в 2016 году - 37,2 миллиардов рублей. Дотации остальным регионам вырастут почти на 15 процентов.

Ранее чеченский глава Рамзан Кадыров раскритиковал планы Минфина урезать дотирование республики, заявив, что регион не сможет нормально развиваться в случае уменьшения федеральной финансовой помощи. В итоге, Чечня стала одним из самых крупных получателей федеральных дотаций, сообщает «РБК».