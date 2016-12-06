Правительство РФ определило квоту на иностранных работников в 2017 году

Кабмин определил потребность России в привлечении иностранных работников в 2017 году. Соответствующее постановление пописал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, квота на работников, пребывающих в Россию на основании визы составляет 117 тысяч 43 человека. Это составляет 82,7% от потребности, которая была определена на текущий год.

«Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94,8% потребности, определенной на 2017 год, составляют квалифицированные иностранные работники», - отмечается на сайте кабмина.