Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим при теракте
Из резервного фонда правительства России властям Санкт-Петербурга будут выделены 50 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в метро и семьям погибших.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».
Согласно документу, лица, поучившие тяжкий вред или средней тяжести получат по 400 тысяч рублей, легко пострадавшие – по 200 тысяч рублей. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.
Ранее сообщалось, что жертвы теракта будут похоронены за счет петербургских предпринимателей и ассоциаций похоронных бюро.
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