Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим при теракте

Из резервного фонда правительства России властям Санкт-Петербурга будут выделены 50 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в метро и семьям погибших.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».

Согласно документу, лица, поучившие тяжкий вред или средней тяжести получат по 400 тысяч рублей, легко пострадавшие – по 200 тысяч рублей. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.

Ранее сообщалось, что жертвы теракта будут похоронены за счет петербургских предпринимателей и ассоциаций похоронных бюро.