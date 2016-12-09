Правительство не одобрило запрет бесплатных абортов

Экспертная рабочая группа правительства раскритиковала предложение по выведению абортов из системы государственных медицинских услуг.

По словам представителя Фонда обязательного медицинского страхования Светланы Кравчук, запрет бесплатных абортов подтолкнет женщин на криминальные аборты, но лечить их последствия все равно придется из бюджета ОМС.

В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила против запрета бесплатных абортов, так как это создаст угрозу для здоровья женщин с низким достатком.

Ранее патриарх Кирилл подписал обращение за полный запрет абортов в России, напоминает «Федерал пресс».