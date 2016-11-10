Правительство одобрило установку «черных ящиков» в авто

Идея оснащения всех автомобилей специальными устройствами, записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства, одобрена правительством РФ.

Как пишет газета «Известия», 28 октября вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспортный комплекс, распорядился создать межведомственную рабочую группу министерствам (Минпромторг, Минтранс, МВД, Минкомсвязь, Минфин, МЧС), Банку России, ГЛОНАСС и группе «АвтоНет», которая подготовит сценарий изменений нормативно-правового регулирования для внедрения «черных ящиков».

Конкретные пакеты информации будут определяться потребностями: возможна передача данных о нагрузке на ось грузового автомобиля, стиле езды конкретного водителя, необходимости ремонта или замены определенных узлов.

Издание отмечает со ссылкой на письмо замглавы Минтранса Алексея Цыденова, имеющееся в распоряжении редакции, что на период до 2020 года инвестиции в данный проект не предусмотрены, а субъекты создают их за свой счет и исходя из собственных потребностей.

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Места: Россия
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