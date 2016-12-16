Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»
На состоявшемся 15 декабря заседании правительства РФ принято решение одобрить законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток».
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кабинета министров РФ.
«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в документе.
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