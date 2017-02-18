Правительство одобрило проект ЕврАзЭс об управлении авторскими правами
Глава правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс) о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.
Как сообщается в документе, это является актуальным в случаях, когда затруднено или допускается использование этих прав «без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения».
Соглашение предусматривает обеспечение открытости деятельности организаций «путем публикации данных на официальных сайтах, размещения на них реестров со сведениями о правообладателях и объектах авторских (смежных) прав».
Кроме того, страны ЕврАзЭс должны разработать законы об ответственности за уклонение от выплаты вознаграждения и невыполнение аудита финансовой отчетности. В документе отмечается, что российские законодательство также должно соответствовать этим требованиям.
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