Правительство РФ одобрило проект закона об отмене индексации материнского капитала

Индексация материнского капитала с учетом темпов инфляции не будет производиться до 1 января 2020 года. Правительство РФ одобрило соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2020 года ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала. Материнский капитал, в отличие от выплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.

Таким образом, размер ныне утвержденного единовременного пособия за рождение второго и каждого последующего ребенка останется на прежнем уровне – 453026 рублей.

Программа материнского капитала вступила в действие с 2007 года. Тогда сумма единовременного пособия составляла 250 тысяч рублей.