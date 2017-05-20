Правительство одобрило многократное расширение участков для добычи нефти и газа

Правительство России разрешило расширять участки недр, предоставляемые для добычи полезных ископаемых, по площади и в глубину.

Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров. Прежде в постановлении правительства от 3 мая 2012 года разрешалось лишь однажды увеличить границы, если запасы полезных ископаемых на присоединяемом участке не превышают 20% от общих запасов данной территории.

В документе говорится: «Предусмотрена также возможность многократного изменения границ по площади с приростом запасов при условии сохранения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых запасов в размере 20%».

Решение кабмина объясняется тем, что технология освоения месторождений в ходе его разработки может меняться, пишет ТАСС. Расширение границ участков недр также предусматривается в целях исполнения обязательств по международным соглашениям России.

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Места: Россия
События: нефть, газ
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