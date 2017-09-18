Правительство РФ одобрило индексацию пенсий в 2018 году
Социальные пенсии будут проиндексированы на 4,1 процента с 1 апреля 2018 года, заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.
По его словам, индексация социальных пенсий в России предусмотрена с 1 апреля 2018 года.
Кроме того, Правительство приняло решение на 3,7 процента проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года.
При этом, по словам Топилина, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена.
«Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен», - добавил Топилин.
Социальная пенсия представляет собой выплату от государства по пенсионному обеспечению нетрудоспособных граждан. Социальные пенсии назначаются по инвалидности, по случаю утери кормильца и старости, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Лифт с женщиной и детьми сорвался в Подольске
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии