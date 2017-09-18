Правительство РФ одобрило индексацию пенсий в 2018 году

Социальные пенсии будут проиндексированы на 4,1 процента с 1 апреля 2018 года, заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, индексация социальных пенсий в России предусмотрена с 1 апреля 2018 года.

Кроме того, Правительство приняло решение на 3,7 процента проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года.

При этом, по словам Топилина, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена.

«Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен», - добавил Топилин.

Социальная пенсия представляет собой выплату от государства по пенсионному обеспечению нетрудоспособных граждан. Социальные пенсии назначаются по инвалидности, по случаю утери кормильца и старости, сообщает «РИА Новости».