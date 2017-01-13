На правительство Нидерландов подали в суд за игнорирование референдума по Украине

Главный инициатор проведения в Нидерландах референдума о приеме в Евросоюз Украины движение «Форум за демократию» подало в суд на голландское правительство.

«Статья 11 закона о консультативном референдуме предусматривает, что, после того как голосование состоялось, результаты должны быть либо одобрены как можно скорее, либо проигнорированы. Других вариантов не существует», - цитирует ТАСС текст заявления организации.

По утверждению членов движения, вместо того чтобы следовать прописанным законам, правительство королевства начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно того, что делать дальше. Это, по мнению «Форума за демократию», является вопиющим нарушением действующего законодательства.

«Мы обращаемся в суд не для того, чтобы инстанция определила, должно ли Соглашение об ассоциации быть ратифицировано или нет. Мы обращаемся в суд, поскольку считаем, что действия премьер-министра Марка Рютте противоречат закону», - говорится в заявлении.

По словам лидера «Форума за демократию» Тьерри Боде, нынешняя ситуация является опасным прецедентом, поскольку игнорирование мнения большинства может поставить под сомнение проведение каких-либо референдумов в дальнейшем.