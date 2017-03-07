Правительство РФ направило на борьбу с допингом 1,7 миллиарда рублей

Правительство предоставит российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) 1,67 миллиарда рублей для борьбы с применением запрещенных препаратов в спорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1670,1 миллиона рублей, – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правительства.

Таким образом, ежегодно на борьбу с допингом будет выделяться по 556,7 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что существовавшая до сих пор российская система антидопингового контроля не сработала. Он рекомендовал прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства, а также признать, что среди российских спортсменов есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. При этом Путин опроверг заявления о существовании в России государственной системы поддержки допинга, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
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