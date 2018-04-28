Правительство намерено узаконить повышение пенсионного возраста
Россиян ожидает очередная пенсионная реформа. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
По его словам, власти уже прошли стадию экспертиз и теперь переходят к обсуждению реформы на законодательном уровне. Речь, в частности, идет о повышении пенсионного возраста. Поскольку продолжительность жизни россиян выросла, об этом уже можно говорить, пояснил Медведев.
Премьер не уточнил, на сколько именно будет поднята планка, но отметил, что решение будет приниматься «аккуратно», избегая разбалансированности пенсионной системы и не вызывая негативного отношения россиян, сообщает «Лента.ру», со ссылкой на телеканал «Россия 1».
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