Правительство может выпустить должников за границу
Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы намерен рекомендовать к принятию в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру снятия ограничения на выезд за границу гражданам, имеющим задолженность более 10 тысяч рублей.
Кроме того, планируется в несколько раз повысить сумму долга, при наличии которого российским гражданам может быть запрещен выезд за границу.
Процедура проверки погашения долга может быть сокращена с 10 дней, до 24 часов.
Как рассказал «Известиям» глава комитета Павел Крашенинников, законопроект, разработанный Министерством юстиции и внесенный правительством, планируется рассмотреть на заседании 8 декабря.
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