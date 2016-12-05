Правительство может выпустить должников за границу

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы намерен рекомендовать к принятию в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру снятия ограничения на выезд за границу гражданам, имеющим задолженность более 10 тысяч рублей.

Кроме того, планируется в несколько раз повысить сумму долга, при наличии которого российским гражданам может быть запрещен выезд за границу.

Процедура проверки погашения долга может быть сокращена с 10 дней, до 24 часов.

Как рассказал «Известиям» глава комитета Павел Крашенинников, законопроект, разработанный Министерством юстиции и внесенный правительством, планируется рассмотреть на заседании 8 декабря.