Правительство может ограничить расчеты наличными

Минэкономразвития и Минфин предлагают в рамках борьбы с теневой экономикой ограничить оплату покупок наличными средствами или запретить выдавать зарплату наличными.

По словам источника газеты «Ведомости», на данный момент вопрос находится на стадии обсуждения Минфином и Минэкономразвития, которые не могут прийти к единому мнению.

Собеседник издания утверждает, что ведомства не могут решить, какой порог стоит установить, в случае ограничения оплаты наличными.

Кроме того, россиян могут попытаться приучить оплачивать покупки банковскими картами, введя налог на наличную оплату. Но в такой ситуации жители страны будут вынуждены платить больше, если в магазине просто не работает терминал.

Вместе с тем держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года обналичили 19 триллионов рублей, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 триллионов рублей. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, составляет около 9 процентов ВВП.

Минфин еще в 2012 году предлагал ограничить расчеты наличными. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Правительство
Следующая новость ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «ГПБ-Ипотека»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО