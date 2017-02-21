Правительство может ограничить расчеты наличными

Минэкономразвития и Минфин предлагают в рамках борьбы с теневой экономикой ограничить оплату покупок наличными средствами или запретить выдавать зарплату наличными.

По словам источника газеты «Ведомости», на данный момент вопрос находится на стадии обсуждения Минфином и Минэкономразвития, которые не могут прийти к единому мнению.

Собеседник издания утверждает, что ведомства не могут решить, какой порог стоит установить, в случае ограничения оплаты наличными.

Кроме того, россиян могут попытаться приучить оплачивать покупки банковскими картами, введя налог на наличную оплату. Но в такой ситуации жители страны будут вынуждены платить больше, если в магазине просто не работает терминал.

Вместе с тем держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года обналичили 19 триллионов рублей, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 триллионов рублей. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, составляет около 9 процентов ВВП.

Минфин еще в 2012 году предлагал ограничить расчеты наличными. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита, сообщает «Экономика сегодня».