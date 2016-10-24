Правительство Киргизии уйдет в отставку
Члены фракции пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии решили выйти из парламентской коалиции большинства, что означает ее распад и отставку правительства, сообщает «Интерфакс».
- Социал-демократическая партия выходит из коалиции большинства, - сказал в парламенте лидер фракции Иса Омуркулов.
По его словам, на такие меры пришлось пойти «из-за непримиримости политических взглядов» с другими фракциями, которые входят в коалицию. Решение о выходе принято в понедельник по итогам заседания фракции.
Теперь, согласно закону, выход одной из фракций из коалиции большинства означает ее распад, а также отставку кабинета министров, который был ей сформирован.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии