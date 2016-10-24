Правительство Киргизии уйдет в отставку

Члены фракции пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии решили выйти из парламентской коалиции большинства, что означает ее распад и отставку правительства, сообщает «Интерфакс».

- Социал-демократическая партия выходит из коалиции большинства, - сказал в парламенте лидер фракции Иса Омуркулов.

По его словам, на такие меры пришлось пойти «из-за непримиримости политических взглядов» с другими фракциями, которые входят в коалицию. Решение о выходе принято в понедельник по итогам заседания фракции.

Теперь, согласно закону, выход одной из фракций из коалиции большинства означает ее распад, а также отставку кабинета министров, который был ей сформирован.