Правительство изменит механизм ценообразования в сфере ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает изменение с будущего года механизма ценообразования на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению и вывозу твердых отходов.
В частности, для государственных и муниципальных организаций, которые предоставляют такие услуги, не будет устанавливаться расчетная предпринимательская прибыль. Их деятельность будет регулироваться договорами аренды, заключаемыми на срок от трех лет.
Нововведение должно способствовать появлению концессий в сфере коммунальных услуг, сообщает «Экономика сегодня».
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