Правительство изменит механизм ценообразования в сфере ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает изменение с будущего года механизма ценообразования на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению и вывозу твердых отходов.

В частности, для государственных и муниципальных организаций, которые предоставляют такие услуги, не будет устанавливаться расчетная предпринимательская прибыль. Их деятельность будет регулироваться договорами аренды, заключаемыми на срок от трех лет.

Нововведение должно способствовать появлению концессий в сфере коммунальных услуг, сообщает «Экономика сегодня».