Правительство инициировало создание единой системы идентификации животных
Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручение к 2018 году создать в России систему идентификации животных.
Предполагается, что все домашние животные «обзаведутся» персональными идентификационными номерами (УИН), состоящими из 15 символов, - сообщает «Мир новостей».
Кроме того, для хранения большого объема данных будет создана федеральная государственная информационная система (ФГИС). Последняя будет содержать подробные сведения о каждой особи: сюда войдет и родословная, и место рождения, и все передвижения животного.
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