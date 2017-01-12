Правительство инициировало создание единой системы идентификации животных

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручение к 2018 году создать в России систему идентификации животных.

Предполагается, что все домашние животные «обзаведутся» персональными идентификационными номерами (УИН), состоящими из 15 символов, - сообщает «Мир новостей».

Кроме того, для хранения большого объема данных будет создана федеральная государственная информационная система (ФГИС). Последняя будет содержать подробные сведения о каждой особи: сюда войдет и родословная, и место рождения, и все передвижения животного.