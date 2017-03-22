Правительство хочет поощрять чиновников за экономию бюджета
В правительстве обсуждается вопрос создания системы поощрения для чиновников, занятых в приоритетных государственных проектах.
Госслужащих предлагается премировать из специального бонусного фонда в случае, если им удастся качественно реализовать проект и при этом сэкономить его бюджет. Рассчитываться премия будет, исходя из ключевых показателей эффективности (KPI).
В МЭР предлагают дать каждому KPI оценочные описания и определить степень достижения в процентах. В ведомстве считают, что поощрять чиновников следует за экономию бюджета проекта не менее 10% от запланированного, пишут «Известия».
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