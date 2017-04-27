Правительство Хакасии отправлено в отставку

Глава Хакасии Виктор Зимин принял решение об отставке правительства региона в полном составе.

Наряду с министрами рабочие места покинули и их заместители, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя пресс-службы лавы республики Ирину Емельянову.

Она отметила, что Зимин намерен подробно прокомментировать свое решение. По его словам, оно далось ему нелегко, но глава региона уверен, что данный шаг «встряхнет работу».