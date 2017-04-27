Правительство Хакасии отправлено в отставку
Глава Хакасии Виктор Зимин принял решение об отставке правительства региона в полном составе.
Наряду с министрами рабочие места покинули и их заместители, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя пресс-службы лавы республики Ирину Емельянову.
Она отметила, что Зимин намерен подробно прокомментировать свое решение. По его словам, оно далось ему нелегко, но глава региона уверен, что данный шаг «встряхнет работу».
Следующая новость В Челябинске охранники больницы избили фельдшера
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии