Правительство Германии не видит Асада в политическом будущем Сирии

Представители действующего режима президента Сирии Башара Асада не имеют права принимать участие в будущем политическом устройстве страны. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Таким образом представитель немецкого внешнеполитического ведомства отреагировал на сообщения о том, что Асад намерен оставаться президентом Сирии до 2021 года.

- Позиция правительства о будущем Асада абсолютно не изменилась, - цитирует Шефера ТАСС.

Дипломат отметил также, что не удивлен намерением Асада остаться у власти, а также подчеркнул, что для решения сирийской проблематики необходимо восстановить российско-американский диалог.

- После 4 ноября, до которого российское правительство объявило о приостановке бомбардировок, у нас нет решения. Для этого нужно большее, в идеальном варианте – восстановление сентябрьских американо-российских договоренностей, - подчеркнул Шефер.