Правительство Франции возглавил министр внутренних дел Казнев

Глава МВД Франции Бернар Канев назначен на пост премьер-министра страны.

Соответствующее решение было принято после того, как возглавлявший кабмин Манюэль Вальс подал в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елисейский дворец. Он решил оставить пост в связи с намерением участвовать в президентских выборах в 2017 году.

Президент Франции Франсуа Олланд поручил Казневу сформировать новое правительство страны.