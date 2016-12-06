Правительство Франции возглавил министр внутренних дел Казнев

Глава МВД Франции Бернар Канев назначен на пост премьер-министра страны.

Соответствующее решение было принято после того, как возглавлявший кабмин Манюэль Вальс подал в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елисейский дворец. Он решил оставить пост в связи с намерением участвовать в президентских выборах в 2017 году.

Президент Франции Франсуа Олланд поручил Казневу сформировать новое правительство страны.

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