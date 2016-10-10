Правительство РФ допустило турецкую сельхозпродукцию на внутренний рынок

Правительство РФ приняло решение допустить на российский рынок большую группу сельскохозяйственных товаров из Турции. Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Хотел бы обратить внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, это решение – взаимовыгодное, поскольку увеличит товарооборот между двумя странами.

- Российское сельское хозяйство не производит таких продуктов, а поступление на рынок турецких товаров может привести - и мы на это рассчитываем - к снижению цен на эти товары, - сказал российский лидер.

Путин особо подчеркнул, что стороны договорились и дальше идти по пути нормализации отношений.

- Хочу подтвердить заинтересованность России в этой работе, - заявил президент РФ.