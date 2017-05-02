Правительство Чехии подает в отставку

Правительство Чехии подаст в отставку из-за скандалов, связанных с подозрениями в уклонении от налогов первого вице-премьера, министра финансов, лидера правоцентристского политического движения «Акция недовольных граждан» и миллиардера Андрея Бабиша.

Премьер-министр республики Богуслав Соботка как председатель правительства заявил, что не может нести ответственность за ситуацию, когда на посту вице-премьера и министра финансов находится человек, прошлое которого неясно и в отношении которого имеются многочисленные подозрения по поводу уклонений от уплаты налогов.

Бабиш категорически отвергает все обвинения, называя их политической провокацией социал-демократов, теряющих поддержку среди избирателей перед предстоящими в республике парламентскими выборами, отмечает ТАСС.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента должны состояться 20 и 21 октября 2017 года.

Согласно чешской конституции, президент республики должен принять отставку правительства. Милош Земан может поручить сформировать новый кабинет лидеру иной политической партии. Не исключено, что им станет Андрей Бабиш, являющийся, согласно опросам населения, одним из наиболее популярных политиков.

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