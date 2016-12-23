Правительство будет поддерживать все регионы

На вопрос о задолженностях регионов по кредитам и поддержке тех, которые «живут не в долг», президент России Владимир Путин ответил, что правительство поддерживает все регионы.

Задолженность регионов он назвал серьезной проблемой. В то же время отметил, что допустимый уровень задолженности превысили только пять регионов. Он добавил, что правительство работает над проблемой их перекредитования.

Что касается регионов-доноров, то по словам Путина, им оказывается помощь в развитии инфраструктуры.