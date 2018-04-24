Правительство Армении готов возглавить лидер оппозиции
Депутат армянского парламента Никол Пашинян заявил о готовности занять пост премьер-министра страны.
Он подчеркнул, что нового премьера должен избрать народ и предположил, что именно его кандидатуру поддержат жители республики.
Пашинян отметил, что у врио главы правительства Карена Карапетяна нет шансов стать премьером. «Мы не идем на переговоры с Карапетяном, мы идем реализовывать свои требования. Эра правления Республиканской партии закончилась», - цитирует оппозиционера «Интерфакс». При этом он добавил, что представители бывших властей преследоваться не будут.
По словам Пашиняна, выборы нового премьера, а также досрочные парламентские выборы должны состояться в кратчайшие сроки.
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