Правительство Армении готов возглавить лидер оппозиции

Депутат армянского парламента Никол Пашинян заявил о готовности занять пост премьер-министра страны.

Он подчеркнул, что нового премьера должен избрать народ и предположил, что именно его кандидатуру поддержат жители республики.

Пашинян отметил, что у врио главы правительства Карена Карапетяна нет шансов стать премьером. «Мы не идем на переговоры с Карапетяном, мы идем реализовывать свои требования. Эра правления Республиканской партии закончилась», - цитирует оппозиционера «Интерфакс». При этом он добавил, что представители бывших властей преследоваться не будут.

По словам Пашиняна, выборы нового премьера, а также досрочные парламентские выборы должны состояться в кратчайшие сроки.