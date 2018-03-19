Правительство агитирует россиян на покупку деревянных домов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил почти 200 млн рублей субсидий на потребительские кредиты для покупки деревянных жилых домов.
Отмечается, что принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления.
Дмитрий Медведев заявил, что ставка для потребительского кредита слишком высока, поэтому правительство приняло решение выделить субсидии как стимул для развития данной отрасли, сообщает RNS.
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