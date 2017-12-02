В правительственных учреждениях Британии запретили использовать российские антивирусы

Власти Великобритании выпустили предупреждении о возможных рисках из-за использования российского антивирусного программного обеспечения.

«Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью», - говорится в заявлении.

Чиновники считают, что такое решение связано с «повышенными рисками», однако оно не имеет доказательств, что со стороны России были попытки шпионажа.

Глава центра безопасности Кирен Мартин заявил, что британские ведомства должны отказаться от использования российского программного обеспечения в тех системах, где содержатся конфиденциальные сведения, передает «Интерфакс».