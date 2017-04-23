Правительственные войска Сирии разгромили крупнейшую базу террористов
Войска правительства CAP разгромили боевиков на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим местом дислокации террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
Как рассказал РИА Новости осведомленный источник на месте, «сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама».
По его словам, правительственные войска двигаются к пограничным с провинциями Латакия и Идлиб территориям, заставляя террористов отступать.
Инженеры сирийской армии обследуют освобожденные земли, чтобы выявить и ликвидировать взрывные устройства.
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