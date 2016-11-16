Правительственная армия Сирии ведет наступление на северные районы Алеппо

Войска сирийской правительственной армии ведут активное наступление на северные районы Алеппо, в частности, ожесточенные бои развернулись за контроль над районом Бустан аль-Паша.

Столкновения вспыхнули сразу в нескольких кварталах, включая те, что расположены в центре города, в районе Эль-Джамаия, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийском ополчении.

Согласно поступающим сведениям, вооруженные бандформирования несут тяжелые потери в живой силе и технике.

Ранее, в понедельник боевики отвергли очередной ультиматум правительственных сил и отказались покинуть Алеппо «до начала применения военными высокоточного оружия».